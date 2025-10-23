На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китай пообещал ответить ЕС на санкции против России

В Минкоммерции КНР пообещали ответить на 19-й пакет санкций ЕС против России
true
true
true
close
David J. Phillip/AP

Китай примет ответные меры в связи с 19-м пакетом антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщило Минкоммерции КНР, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что действия Евросоюза ущемляют интересы Китая, наносят серьезный ущерб торгово-экономическому сотрудничеству КНР и ЕС, а также подрывают глобальную энергетическую безопасность.

«Китай примет необходимые меры, будет <...> твердо отстаивать свою энергетическую безопасность и экономическое развитие», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве добавили, что Китай выступает против односторонних санкций, которые не имеют юридической основы в международном праве и не одобрены ООН. От руководства ЕС потребовали немедленно прекратить вносить в санкционные списки китайские компании и воздержаться от дальнейших «ошибочных действий».

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Под ограничения в том числе попали нефтеперерабатывающие компании в третьих странах, в основном китайские и индийские фирмы, которые сотрудничают с РФ в области нефтепереработки и торговли энергоносителями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай выступил против санкций США.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами