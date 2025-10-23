Китай пообещал ответить ЕС на санкции против России

В Минкоммерции КНР пообещали ответить на 19-й пакет санкций ЕС против России

Китай примет ответные меры в связи с 19-м пакетом антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщило Минкоммерции КНР, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что действия Евросоюза ущемляют интересы Китая, наносят серьезный ущерб торгово-экономическому сотрудничеству КНР и ЕС, а также подрывают глобальную энергетическую безопасность.

«Китай примет необходимые меры, будет <...> твердо отстаивать свою энергетическую безопасность и экономическое развитие», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве добавили, что Китай выступает против односторонних санкций, которые не имеют юридической основы в международном праве и не одобрены ООН. От руководства ЕС потребовали немедленно прекратить вносить в санкционные списки китайские компании и воздержаться от дальнейших «ошибочных действий».

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Под ограничения в том числе попали нефтеперерабатывающие компании в третьих странах, в основном китайские и индийские фирмы, которые сотрудничают с РФ в области нефтепереработки и торговли энергоносителями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай выступил против санкций США.