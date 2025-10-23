На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии задержали трех мужчин по подозрению в работе на Россию

Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Великобритании по подозрению в якобы оказании помощи российской разведке были задержаны три человека. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на полицию Лондона.

«По данным столичной полиции, трое мужчин в возрасте 44, 45 и 48 лет были арестованы по подозрению в оказании помощи российским спецслужбам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины были задержаны на основании статьи №3 Акта о национальной безопасности от 2023 года.

Недавно польский суд санкционировал арест гражданина Украины, обвиняемого в якобы шпионаже в пользу России. 21-летний Данило Х. был задержан 16 октября в рамках совместной операции польских и румынских спецслужб. На следующий день ему предъявили обвинение в шпионаже, после чего суд избрал меру пресечения в виде трехмесячного ареста.

До этого полиция Нидерландов задержала трех 17-летних подростков по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки.

Ранее бывшего сотрудника мэрии Варшавы обвинили в шпионаже в пользу России.

