На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трех нидерландских подростков обвинили в шпионаже в пользу России

В Нидерландах по обвинению в шпионаже в пользу России задержаны три подростка
true
true
true
close
Unsplash

Полиция Нидерландов задержала трех 17-летних подростков по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки. Об этом сообщили в прокуратуре Нидерландов, передает РИА Новости.

«Трое 17-летних юношей подозреваются в предоставлении услуг иностранному государству», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, есть подозрение, что один из них был связан с хакерской группой, аффилированной с российским правительством. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый поручил двум другим фигурантам составить карту сетей Wi-Fi в Гааге за определенное время. После этого собранная информация передавалась первому подростку за денежное вознаграждение.

В нидерландской прокуратуре подчеркнули, что на подозреваемого, который контактировал с хакерами, связанными с Россией, не оказывалось давление.

Двое подозреваемых по делу были задержаны в понедельник, 22 сентября, и вскоре после этого предстали перед судом. Им назначили наказание в виде 14 суток ареста.

Третий подросток недавно был допрошен полицией, у него были изъяты носители данных, однако его не задержали из-за малой роли в этом деле.

Ранее гражданина Эстонии отправили в тюрьму из-за шпионажа в пользу РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами