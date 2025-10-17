Трех нидерландских подростков обвинили в шпионаже в пользу России

Полиция Нидерландов задержала трех 17-летних подростков по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки. Об этом сообщили в прокуратуре Нидерландов, передает РИА Новости.
«Трое 17-летних юношей подозреваются в предоставлении услуг иностранному государству», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, есть подозрение, что один из них был связан с хакерской группой, аффилированной с российским правительством. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый поручил двум другим фигурантам составить карту сетей Wi-Fi в Гааге за определенное время. После этого собранная информация передавалась первому подростку за денежное вознаграждение.
В нидерландской прокуратуре подчеркнули, что на подозреваемого, который контактировал с хакерами, связанными с Россией, не оказывалось давление.
Двое подозреваемых по делу были задержаны в понедельник, 22 сентября, и вскоре после этого предстали перед судом. Им назначили наказание в виде 14 суток ареста.
Третий подросток недавно был допрошен полицией, у него были изъяты носители данных, однако его не задержали из-за малой роли в этом деле.
Ранее гражданина Эстонии отправили в тюрьму из-за шпионажа в пользу РФ.