Бывшего сотрудника мэрии Варшавы обвинили в шпионаже на стороне России

Экс-сотруднику мэрии Варшавы предъявили обвинение в шпионаже в пользу РФ
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польская прокуратура направила в Окружной суд в Варшаве обвинительный акт в отношении экс-сотрудника столичной мэрии. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ, об этом сообщило Агентство внутренней безопасности (спецслужба) страны.

«11 сентября 2025 года прокурор Мазовецкого отделения департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры направил в Окружной суд Варшавы обвинительное заключение против Томаша Л., обвинив его в участии в период с 2017 года по 17 марта 2022 года в деятельности в интересах российской гражданской разведки, а также в передаче этой разведке информации, которая могла нанести ущерб Республике Польша», — сказано в сообщении.

Польские спецслужбы задержали Томаша Л. в марте 2022-го.

В конце сентября этого года двух подростков из Нидерландов арестовали по подозрению в шпионаже в пользу РФ. По информации журналистов NL Times, 17-летние юноши якобы выполняли хакерские задания в Гааге. В материале утверждается, что подростков завербовали через мессенджер Telegram.

Ранее австрийская нефтегазовая компания OMV уволила топ-менеджера по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

