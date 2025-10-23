Зеленский рассказал о стратегии Украины после новых санкций США против России

Украина хочет остановить «разрушительную тактику» России. Об этом на фоне американских санкций в отношении РФ заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Нам… необходимо так формировать нашу политику, чтобы остановить распространение или повторение разрушительных тактик России», — отметил он.

Зеленский поэтому попросил Европу и США поддержать передачу Киеву дальнобойного оружия.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

