На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд РФ запретил деятельность организации «Съезд народных депутатов»

РИА Новости: суд признал террористической организацию «Съезд народных депутатов»
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд России признал террористической организацию «Съезд народных депутатов» и запретил ее деятельность на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение принято по иску, поданному Генеральной прокуратурой РФ.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Заседание проходило в закрытом режиме.

«Съезд народных депутатов» организовал экс-депутат Госдумы Илья Пономаре, заочно осужденный по статье об оправдании терроризма и распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Организация была создана три года назад в Польше.

19 февраля на Пономарева завели новое уголовное дело из-за учреждения в Польше политического движения «Съезд народных депутатов», деятельность которого признали нежелательной на территории России. В ведомстве отметили, что целью съезда был насильственный захват власти и изменение конституционного строя.

Ранее суд вынес решение по приговору экс-депутату Пономареву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами