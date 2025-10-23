На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев назвал «явный плюс» изменения позиции Трампа по встрече с Путиным

Медведев: Россия теперь может долбить по всем бандеровским нычкам
РИА Новости/Reuters

Благодаря тому, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, Вооруженные силы России могут организовать более массированные удары по целям на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна», — отметил он.

По словам Медведева, России следует идти к победе на земле, а не за канцелярским столом, «уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные сделки».

23 октября глава Белого дома объявил, что сейчас не намерен встречаться с Путиным, но хочет это сделать в будущем. Помимо этого Трамп также заявил, что всегда чувствовал, что российский президент «хотел забрать всю Украину, а не ее часть».

Среди прочего американской стороной были введены санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о смене стратегии Трампа по украинскому конфликту.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
