На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз ввел персональные санкции против трех детских омбудсменов из России

ЕС ввел санкции против детских омбудсменов из трех регионов России
true
true
true
close
Reuters

Евросоюз ввел персональные санкции против детских омбудсменов Ставропольского края, Новосибирской и Орловской областей. Об этом говорится в документе, опубликованном в журнале ЕС.

Под санкции подпали детские омбудсмены Ставропольского края — Светлана Адаменко, Орловской области — Константин Домогатский и Новосибирской области — Надежда Болтенко.

В документе говорится, что они якобы были вовлечены «в незаконную перевозку украинских детей в РФ» и организацию отдыха на территории страны детей из районов, пострадавших от боевых действий.

Помимо этого, санкции также были введены против других деятелей социальной сферы, включая министра молодежной политики ЛНР Михаила Голубовича, директора департамента образования и науки Севастополя Максима Кривоноса, председателя совета регионального отделения «Движения Первых» Республики Крым Екатерины Арламенковой, а также начальника штаба «Юнармии» в ЛНР Оксаны Луганцевой.

До этого сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций ввел ограничения против компании «АвтоВАЗ» и ее директора Максима Соколова.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Ранее в «Движении Первых» призвали не вмешивать дружбу детей в политику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами