Евросоюз ввел персональные санкции против трех детских омбудсменов из России

ЕС ввел санкции против детских омбудсменов из трех регионов России

Евросоюз ввел персональные санкции против детских омбудсменов Ставропольского края, Новосибирской и Орловской областей. Об этом говорится в документе, опубликованном в журнале ЕС.

Под санкции подпали детские омбудсмены Ставропольского края — Светлана Адаменко, Орловской области — Константин Домогатский и Новосибирской области — Надежда Болтенко.

В документе говорится, что они якобы были вовлечены «в незаконную перевозку украинских детей в РФ» и организацию отдыха на территории страны детей из районов, пострадавших от боевых действий.

Помимо этого, санкции также были введены против других деятелей социальной сферы, включая министра молодежной политики ЛНР Михаила Голубовича, директора департамента образования и науки Севастополя Максима Кривоноса, председателя совета регионального отделения «Движения Первых» Республики Крым Екатерины Арламенковой, а также начальника штаба «Юнармии» в ЛНР Оксаны Луганцевой.

До этого сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций ввел ограничения против компании «АвтоВАЗ» и ее директора Максима Соколова.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Ранее в «Движении Первых» призвали не вмешивать дружбу детей в политику.