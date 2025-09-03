На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Движении Первых» призвали не вмешивать дружбу детей в политику

Глава «Движения Первых»: политические ограничения не должны мешать дружбе детей
Телеграм-канал «Движение Первых»

Российская молодежная организация «Движение Первых» будет стремиться сделать так, чтобы политические ограничения не мешали международным связям детей. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель правления движения Артур Орлов (на фото), комментируя введение санкций Великобританией против движения.

«Наша позиция — если дети иностранных государств хотят дружить с Россией, мы приложим максимальные усилия, чтобы у них была такая возможность», — заявил он.

По словам Орлова, организация заинтересована в том, чтобы политические процессы не мешали международным связям детей.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Лондона ввести санкции против «Движения первых». Дипломат характеризовала британские власти как «неонацистов».

Помимо этого, Великобритания включила в санкционный список чеченский Фонд имени Ахмата Кадырова и российское общественное движение «Волонтеры Победы».

«Движение первых» — всероссийское общественно-государственное движение, созданное в июле 2022 года по инициативе руководства страны для воспитания подростков и формирования их мировоззрения на основе традиционных российских ценностей. Отделения работают в каждом муниципалитете регионов РФ, а первичные ячейки — в школах.

Ранее мать Рамзана Кадырова попала в санкционный список Великобритании.

