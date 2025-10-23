На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под санкции Евросоюза попал глава «АвтоВАЗа» Соколов

ЕС ввел санкции против «АвтоВАЗа» и его директора Соколова
Григорий Сысоев/РИА Новости

Евросоюз (ЕС) в рамках нового пакета санкций ввел ограничения против компании «АвтоВАЗ» и ее директора Максима Соколова. Об этом пишет РИА Новости.

«Акционерное общество «АвтоВАЗ»… Максим Юрьевич Соколов», — говорится в официальном журнале ЕС.

23 октября США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

В заявлении минфина страны говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона воспринимает это решение в качестве контрпродуктивного знака, но особых проблем для страны оно не создаст.

Дипломат подчеркнула, что у Москвы не будет серьезных проблем на фоне решения Соединенных Штатов, потому что российская сторона выработала устойчивый иммунитет к санкциям Запада.

Ранее глава минфина США анонсировал усиление санкций против России.

