СМИ сообщают об издевательствах над Саркози в тюрьме

Осужденному бывшему президенту Франции Николя Саркози не дают спать в тюрьме Санте другие зэки. Об этом сообщает Daily Mail.

«Опальный экс-президент Франции Николя Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников», — сказано в материале.

Как пишет издание, после инцидента в тюремную камеру по соседству с Саркози пришли двое полицейских.

На одном из роликов видно, как заключенные выкрикивают оскорбления в адрес бывшего лидера европейской страны. Автор видео смеется и выкрикивает «Позовите Сарко!» и «Покажите нам свою голову!».

По данным журналистов, Саркози не дают уснуть, кроме того, окно его камеры выходит во двор, где шумно.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Адвокаты уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции сообщили, что Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере.