Во Франции сообщили, что Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере площадью 11 кв. м.

Приговоренный к пяти годам заключения экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание с 21 октября, его поместят в одиночную камеру площадью 11 кв. м. Об этом сообщил BFMTV, ссылаясь на источники.

Бывший французский лидер будет отбывать наказание в изоляторе тюрьмы Ла-Санте в Париже.

Телеканал отметил, что в учреждении имеется отделение для «уязвимых лиц», куда 70-летний Саркози мог бы быть заключен из-за своего возраста, однако «этого не произойдет».

Тем временем РИА Новости сообщает, что кортеж Саркози прибыл в тюрьму Санте под Парижем.

28 сентября экс-президент Франции заявил, что не ожидал получить реальный тюремный срок. Саркози добавил, что не понимает причины применения наказания без отсрочки до рассмотрения апелляции.

За несколько дней до этого Парижский уголовный суд признал бывшего главу государства виновным в «преступном сговоре». При этом политика оправдали по обвинениям в коррупции.

По версии следствия, Саркози в 2005 году договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи о получении средств на избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку на международной арене.

