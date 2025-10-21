На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Час на прогулку, ТВ и камера в 11 кв. метров: где и как будет отбывать наказание Саркози

Николя Саркози отправился в тюрьму Санте для отбывания пятилетнего срока
true
true
true
Экс-президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека». Адвокаты уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу. Что Саркози делал перед заключением и где будет отбывать наказание — в материале «Газеты.Ru».

Кортеж бывшего президента Франции 70-летнего Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте в Париже. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Как рассказал адвокат политика Кристоф Ингрен, экс-лидер Франции будет сидеть в одиночной камере. На этом настояла защита, так как Саркози ранее получал «угрозы физической неприкосновенности».

У бывшего президента будет право на одну часовую прогулку в день. Кроме того, ему также позволят иметь при себе радио и письменные принадлежности. По словам Ингрена, политик очень хочет «описывать свой опыт, несправедливость, жертвой которой он стал».

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Саркози будет содержаться в одиночной камере площадью 11 кв. м. Окно в ней открываться не будет. В камере будет установлен небольшой телевизор, при этом использование мобильного телефона будет запрещено.

«По прибытии ему предоставят путеводитель по тюрьме и правила внутреннего распорядка. Затем Николя Саркози отведут в отдел регистрации актов гражданского состояния, где его личность будет установлена. Затем ему напомнят, за что он находится в тюрьме. <…> У него снимут отпечатки пальцев и сфотографируют. Ему присвоят номер заключенного, называемый «тюремным номером». Это станет его внутренним удостоверением личности в тюрьме», — писал телеканал.

Встреча с Макроном и аплодисменты толпы

Перед своим заключением под стражу Саркози тайно встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, писала Le Figaro со ссылкой на источник. Встреча проходила в Елисейском дворце и продлилась больше часа. По данным газеты, Макрон воздержался от комментариев относительно приговора суда, однако выразил сомнения в целесообразности немедленного исполнения решения и помещения Саркози под стражу после вердикта суда первой инстанции.

Утром 21 октября экс-президент покинул свой дом, чтобы направиться в тюрьму. 70-летний политик трогательно простился со своей супругой, моделью Карлой Бруни, поцеловав ее, после чего сел в полицейскую машину и отправился в Санте. Сторонники Саркози, собравшиеся около его дома и держащие флаги Франции с надписями «Николя, возвращайся скорее!», проводили политика аплодисментами.

По пути в Санте экс-президент Франции опубликовал в X последнее заявление, в котором отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента Республики, а невиновного человека».

Сколько Саркози проведет в тюрьме?

25 сентября суд признал Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако адвокаты политика Жан-Мишель Дарруа и Кристоф Ингрен в очередной раз выразили уверенность, что политик выйдет на свободу к католическому Рождеству, которое празднуют 25 декабря. По словам Дарруа, ходатайство об освобождении Саркози защита подала сразу после заключения экс-президента под стражу.

«У апелляционного суда есть два месяца на то, чтобы вынести решение по ходатайству об освобождении, а средний срок рассмотрения дела в апелляционном суде Парижа составляет один месяц», — добавил Ингрен.

Адвокат также отметил, что для Николя Саркози все происходящее — это очень тяжелое испытание, которое он встречает с решимостью. По словам Ингрена, это также усиливает ярость политика, требующую доказать свою невиновность.

Защитники еще раз напомнили о невиновности политика. Они назвали заключение его под стражу позором, а сегодняшний день судьбоносным и трагическим.

Сам Николя Саркози ранее заявлял, что не ожидал получить реальный тюремный срок.

«Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь. Все зашло еще дальше, чем я мог себе представить, были нарушены все пределы верховенства закона», — подчеркнул экс-президент Франции.

