МИД РФ назвал урегулирование конфликта на Украине «трудной и кропотливой» работой

Урегулирование украинского конфликта со стороны России и США — это трудная и кропотливая работа. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

По ее словам, такую работу нужно выполнять «не у стойки микрофона, не через утечки и вбросы», а, как и положено дипломатам — с помощью дипломатических усилий и инструментов.

Захарова отметила, что МИД России со своей стороны открыто к продолжению контактов по линии Госдепартамента США и тех пониманий, которые были достигнуты состоявшейся 16 октября беседой президентов.

Тем не менее представитель МИД РФ отказалась комментировать заявление президента США Дональда Трампа об отмене очной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии.

22 октября американский лидер рассказал, что отменил очную встречу с Путиным в Будапеште. По словам Трампа, проведение переговоров показалось ему неправильным. Он уточнил, что усомнился в возможности на саммите в Венгрии «добиться того, что нужно». В то же время президент США пообещал, что в будущем проведет переговоры с российским коллегой.

