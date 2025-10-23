На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ отказались комментировать слова Трампа об отмене встречи с Путиным

Захарова: комментарий по словам Трампа об отмене встречи с Путиным даст Кремль
Максим Блинов/РИА Новости

Комментарий по заявлению президента США Дональда Трампа об отмене очной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии даст Кремль. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она отметила, что ведомство по-прежнему открыто к контактам с Государственным департаментом США. В частности, это касается обсуждения тех «пониманий», которые были достигнуты Путиным и Трампом во время телефонного разговора 16 октября.

«Целью видится конкретизация дальнейших параметров российско-американского диалога, как по различным аспектам двусторонних отношений, так и по дальнейшим совместным шагам на треке украинского урегулирования», — сказала дипломат.

22 октября американский лидер рассказал, что отменил очную встречу с Путиным в Будапеште. По словам Трампа, проведение переговоров показалось ему неправильным. Он уточнил, что усомнился в возможности на саммите в Венгрии «добиться того, что нужно». В то же время президент США пообещал, что в будущем проведет переговоры с российским коллегой.

Ранее в Совете безопасности РФ заявили, что Трамп встал на тропу войны с Москвой.

