Медведев нашел плюс в отмене саммита Путина и Трампа в Венгрии

Медведев: РФ надо добиваться победы на земле, а не за канцелярским столом
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп полноценно встал на тропу войны с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом политик прокомментировал решение американского лидера отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии.

«Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», — отметил Медведев.

Он выразил уверенность, что в Вашингтоне будут утверждать, что глава государства не мог поступить иначе, так как на него давил конгресс. Но, по словам заместителя председателя СБ РФ, это не отменит того факта, что власти США принимают антироссийские решения.

«Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — подчеркнул политик.

В то же время Медведев обратил внимание, что в очередной смене риторики Трампа есть «явный плюс». Речь идет о возможности наносить удары по всем «нычкам» Украины, не оглядываясь на переговоры с США.

«И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом», — подчеркнул Медведев.

22 октября американский лидер заявил, что отменил очную встречу с Путиным в Венгрии. По словам Трампа, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

Ранее в Государственном департаменте США рассказали о дальнейших контактах с РФ.

