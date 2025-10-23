На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме допустили компромиссы от России на переговорах с Западом

Депутат Чепа допустил, что Россия пойдет на компромиссы на переговорах с Западом
Владимир Трефилов/РИА Новости

Россия может пойти на уступки в переговорах с Западом по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

«Безусловно, дипломатические переговоры — это переговоры компромиссов. Может быть, нам и не хотелось бы по каким-то позициям идти навстречу, но на какие-то уступки мы, конечно, вынуждены будем пойти», — сказал Чепа.

Депутат призвал «посмотреть», насколько они будут серьезными, но отметил, что Москва готова идти на уступки. При этом парламентарий заметил, что компромиссы должны быть «разумными», а не такими, которые сегодня навязывает Запад.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал склонить Россию к мирным переговорам с помощью американских дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, над этим вопросом нужно «максимально работать» дипломатам и политическим лидерам. Зеленский утверждает, что якобы из-за угроз Tomahawk Россия проявила готовность к дипломатии, однако позже начала пытаться «отложить диалог».

Ранее в США раскрыли, в какой момент Трамп разочаровался в России.

