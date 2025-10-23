В США раскрыли, в какой момент Трамп разочаровался в России

Axios: Трамп разочаровался в России после беседы Лаврова и Рубио

Американский лидер Дональд Трамп разочаровался в России после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 20 октября. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, разочарование Трампа достигло «новых высот» после беседы глав внешнеполитических ведомств стран.

«Телефонный разговор завершился безрезультатно и привел к выводу, что русские не в том положении, чтобы достичь соглашения о прекращении войны, и поэтому нет смысла проводить встречу Трампа и Путина», — говорится в тексте.

Этот вывод и проложил путь к решению американского президента ввести новые санкции против России, пишет Axios.

До этого польская журналистка и специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка сообщила, что за отменой встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште стоит американский госсекретарь Марко Рубио.

Она считает, что Рубио сделал это, чтобы уберечь Трампа от публичного поражения.

