В Эстонии рассказали о влиянии нового пакета санкций на туризм в России

Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил предоставлять туристические услуги в России. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Эстонии на официальном сайте.

«Предоставление туристических услуг в России запрещено с целью сокращения ее доходов и предотвращения необязательных поездок [европейцев] в страну», — говорится в сообщении.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В этот же день США ввели санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции страны затронули нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Как писал Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.