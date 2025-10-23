На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский вновь заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки

Зеленский заявил, что Украина не готова идти на территориальные уступки России
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина не готова идти на территориальные уступки России. С таким заявлением вновь выступил глава государства Владимир Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе, трансляция велась на YouTube.

«Никаких территориальных уступок», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос от европейских журналистов.

20 октября газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта.

По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: глава Белого дома, пишет FT, настаивал на передаче Москве всего Донбасса. Источники издания также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Позже Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР). Это не первое заявление президента Украины относительно отказа уступать территории России. Так, в начале сентября он подчеркивал, что Киев не может отдавать свои территории, так как Донбасс – это «мощная линия обороны». Украина, по словам Зеленского, не будем давать «подобных подарков».

Ранее Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.

