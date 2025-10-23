На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профессор раскрыл стратегию ЕС после отмены встречи Путина и Трампа

Профессор Сакс: ЕС будет давить на Трампа после отмены его встречи с Путиным
Lev Radin/Shutterstock

Европейский союз (ЕС) попытается оказать давление на американского лидера Дональда Трампа после отмены его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

По его словам, европейцы обнаружили, что, продолжая гнуть «свою жесткую линию», они возвращают «в строй» Дональда Трампа. Европейцы добились отмены встречи в Будапеште, и этот эффект «поразил Белый дом», утверждает эксперт.

Трамп неопытен в политике, поэтому поддается на дипломатические уловки Европы, считает он.

«Трамп недостаточно опытен, чтобы мыслить стратегически, поэтому он очень отзывчив на европейское давление. И, возможно, поэтому европейцы уверены в том, что мы [американцы] продолжим в том же духе», — сказал Сакс.

23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора Лаврова с Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

Ранее в США раскрыли, в какой момент Трамп разочаровался в России.

