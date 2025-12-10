На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Эстонии заявил о своем внезапном взрослении

Президент Эстонии Карис: я внезапно стал взрослым и больше не слушаю глупцов
Scanpix Baltics/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что внезапно повзрослел и решил перестать слушаться глупых людей. Об этом сообщает портал ERR.ee.

По словам главы государства, он вдруг стал взрослым и поэтому больше не терпит исходящих от глупцов чрезмерных требований. Президент отметил, что у него пропало желание стараться угодить тем, кому он не нравится.

ERR.ee отмечает, что пост Кариса был размещен с настройками приватности «только для друзей», а его содержание представляет собой цитату из произведения португальского писателя Жозе Микарда Тейшейры.

9 июня Карис заявил, что Эстонии придется выстраивать отношения с Россией после завершения специальной военной операции, поскольку государства продолжат быть соседями и иметь общую границу.

По его словам, вероятно, придется создать «некоторое доверие» с дипломатическими отношениями, которые на данный момент практически сведены к нулю. Политик напомнил, что в Европе конфликты были и раньше, и многие воевавшие друг с другом страны сегодня являются союзниками.

Ранее в Госдуме объяснили слова президента Эстонии об отношениях с Россией.

