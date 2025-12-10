Несколько пожаров произошли в Воронежской области после атаки БПЛА

В Воронежской области произошли пожары на промышленном объекте после атаки БПЛА

При атаке БПЛА в одном из муниципалитетов Воронежской области возникли пожары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«В местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте», — написал он.

По данным Гусева, оперативные службы в данный момент находятся на местах инцидентов.

Губернатор уточнил, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства РЭБ на территории двух районов области и одного городского округа уничтожили уже более трех беспилотников.

В это же время мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере Max о ликвидации силами ПВО беспилотника противника, летевшего к столице. В течение дня российская столица уже пять раз подвергалась налетам БПЛА.

