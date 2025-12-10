83-летнего экс-менеджера Шумахера связали и ограбили

Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, стал жертвой ограбления. Об этом сообщает Bild.

По информации издание, которое ссылается на слова самого Вебера, злоумышленники проникли на его виллу, связали 83-летнего мужчину и совершили ограбление. Вебер признался, что шокирован произошедшим и чувствует себя ужасно. Злоумышленники также ударили его в лицо, в результате чего у него остался синяк под глазом.

Точная сумма украденного не разглашается, но преступники сумели вскрыть и опустошить несколько сейфов.

Вебер был менеджером Михаэля Шумахера с 80-х годов, он помог ему дебютировать в «Формуле-1» в 1994 году. Также менеджер занимался карьерой младшего брата Михаэля Ральфа Шумахера и еще одного немецкого пилота Нико Хюлькенберга, который продолжает выступление в «Формуле-1» в составе команды «Заубер» (с сезона-2026 команда будет переименована в «Ауди») вместе с бразильским гонщиком Габриэлем Бортолето.

