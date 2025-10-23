ЛДПР предложила выдавать сертификаты на детский отдых в период зимних каникул

ЛДПР предлагает выдавать семьям с двумя и более детьми именные сертификаты, которые полностью или частично покрыли бы расходы на детский отдых в период зимних каникул. Об этом «Газете.Ru» заявил глава партии Леонид Слуцкий.

«Предлагаем законодательно закрепить право для семей с двумя и более детьми на получение именного сертификата, который поможет обеспечить детский отдых в период зимних каникул. Сертификат позволит родителям полностью или частично оплатить услуги по оздоровлению и отдыху детей», — подчеркнул он.

По словам Слуцкого, размер и порядок использования такого сертификата будет определен правительством России, исходя из региональных особенностей, социального статуса семей и других аспектов.

Как отмечается в пояснительной записке ЛДПР к законопроекту, сегодня реализуемые меры по организации отдыха детей и их оздоровления носят ограниченный и фрагментарный характер. Дети, проживающие в сельской местности или воспитывающиеся в малообеспеченных семьях, не имеет возможности ежегодно посещать курорты и места отдыха.

Глава ЛДПР подытожил в этой связи, что детский отдых в России должен быть приоритетом государственной политики. По его словам, каждая семья в РФ, вне зависимости от места проживания и достатка, должна иметь возможность отправить своего ребенка на оздоровление.

В середине октября в ЛДПР говорили о ежегодных детских оздоровительных сертификатах на 20 тысяч рублей.

Летом 2025 года стало известно, что базовый комплект новых вещей для детского лагеря, включающий футболки, шорты, джинсы, кофту, головной убор, обувь, купальные принадлежности и рюкзак, обойдется в России в среднем в 15,5 тыс. рублей.

