В ЛДПР предложили выдавать каждому российскому ребенку 20 тысяч на отдых

В ЛДПР предложили ввести ежегодные детские оздоровительные сертификаты на 20 тысяч рублей, чтобы расширить возможности по санаторно-курортному лечению и посещению других мест отдыха для несовершеннолетних россиян. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты фракции во главе с ее лидером Леонидом Слуцким, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

В ЛДПР указали, что сегодня в России реализуются меры поддержки, направленные на организацию отдыха и оздоровление детей, однако они носят ограниченный характер и зависят от ситуации в регионах. По данным парламентариев, «существенная часть детей», особенно в селах, малообеспеченных семьях или в регионах с дефицитом инфраструктуры не имеют возможности полноценно отдыхать или лечиться в других субъектах РФ.

В связи с этим предлагается закрепить за каждым ребенком – гражданином России право на получение ежегодного именного оздоровительного сертификата на 20 тысяч рублей.

«ЛДПР не первый год обращает внимание на проблемы доступности детского оздоровительного отдыха. И прежде всего на его дороговизну — за год цены на детский отдых выросли до 30 процентов. Например, стоимость отдыха у моря на 21 день стартует от 90 тысяч рублей. В результате этим летом только четверть русских детей полноценно отдохнула в лагерях и санаториях. Это никуда не годится! Для ЛДПР оздоровление детей — это стратегический вопрос, который напрямую связан с демографией страны», — заявил Слуцкий.

По его словам, необходимо «не только повышать рождаемость, но и воспитывать здоровое и репродуктивное поколение наших людей». Для этого детям нужен полноценный отдых, который будет по карману «русским семьям», считает парламентарий. Лидер ЛДПР подчеркнул, что сертификат на сумму 20 тысяч рублей облегчит финансовое положение родителей, отправляющих детей на отдых.

До этого данные исследования показывали, что базовый комплект новых вещей для детского лагеря, включающий футболки, шорты, джинсы, кофту, головной убор, обувь, купальные принадлежности и рюкзак, обходится в России в среднем в 15,5 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы заявила доступность детского отдыха для россиян.