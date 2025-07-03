Стало известно, во сколько обходится россиянам подготовка детей к летнему лагерю

Базовый комплект новых вещей для детского лагеря, включающий футболки, шорты, джинсы, кофту, головной убор, обувь, купальные принадлежности и рюкзак, обойдется в России в среднем в 15,5 тыс. рублей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного платформой «Авито». Отмечается, что если приобретать эти вещи бывшими в употреблении, сумма составит около 9,4 тысячи рублей.

По данным аналитиков, большинство родителей готовятся к летнему сезону заранее. Так, в мае текущего года отмечался значительный рост продаж детской одежды: футболок на 49%, кофт на 25%, джинсов на 17%, шорт на 12%. Что касается обуви, наиболее подходящими вариантами считаются кроссовки, сандалии и тапочки. Новый комплект стоит в среднем 6,7 тыс. рублей, а бывший в употреблении — 3,8 тыс. рублей.

Кроме того, в мае на 10% увеличился спрос на детские плавки. Особенно заметно вырос интерес к надувным кругам и нарукавникам — на 80% и 61% соответственно. Новый комплект плавательных принадлежностей оценивается в 4 тыс. рублей, а подержанный — в 2,4 тыс. рублей.

В июне председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минтранса Роману Старовойту с предложением ввести бесплатный проезд детей в летние лагеря и прочие места отдыха.

Сегодня для детей в возрасте от 5 до 10 лет предоставляются скидки на билеты в поездах в 70%, а для пассажиров от 10 до 18 лет — в 50%. Однако этих мер, по мнению депутата, недостаточно, и права всех детей следует уравнять.

Ранее депутат Госдумы оценила доступность детского отдыха для россиян.