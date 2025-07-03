На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, во сколько обходится россиянам подготовка детей к летнему лагерю

В Авито выяснили, что подготовка детей к летнему лагерю стоит 15,5 тысячи рублей
true
true
true
close
Server Amzayev/Global Look Press

Базовый комплект новых вещей для детского лагеря, включающий футболки, шорты, джинсы, кофту, головной убор, обувь, купальные принадлежности и рюкзак, обойдется в России в среднем в 15,5 тыс. рублей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного платформой «Авито». Отмечается, что если приобретать эти вещи бывшими в употреблении, сумма составит около 9,4 тысячи рублей.

По данным аналитиков, большинство родителей готовятся к летнему сезону заранее. Так, в мае текущего года отмечался значительный рост продаж детской одежды: футболок на 49%, кофт на 25%, джинсов на 17%, шорт на 12%. Что касается обуви, наиболее подходящими вариантами считаются кроссовки, сандалии и тапочки. Новый комплект стоит в среднем 6,7 тыс. рублей, а бывший в употреблении — 3,8 тыс. рублей.

Кроме того, в мае на 10% увеличился спрос на детские плавки. Особенно заметно вырос интерес к надувным кругам и нарукавникам — на 80% и 61% соответственно. Новый комплект плавательных принадлежностей оценивается в 4 тыс. рублей, а подержанный — в 2,4 тыс. рублей.

В июне председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минтранса Роману Старовойту с предложением ввести бесплатный проезд детей в летние лагеря и прочие места отдыха.

Сегодня для детей в возрасте от 5 до 10 лет предоставляются скидки на билеты в поездах в 70%, а для пассажиров от 10 до 18 лет — в 50%. Однако этих мер, по мнению депутата, недостаточно, и права всех детей следует уравнять.

Ранее депутат Госдумы оценила доступность детского отдыха для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами