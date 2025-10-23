На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек НАТО назвал первый шаг в мирном процессе по Украине

Рютте назвал прекращение огня первым шагом в мирном процессе по Украине
Mikko Stig/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Fox News.

По словам генсека Североатлантического альянса, прекращение огня должно стать первым шагом в мирном урегулировании конфликта.

Рютте добавил, что поддерживает идею президента США Дональда Трампа о полной остановке боевых действий.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что европейские представители намерены согласовать в Вашингтоне свой мирный план по Украине из 12 пунктов, они могут отправиться в США уже в ближайшие дни.

Выполнение плана будет контролироваться международным мирным советом под председательством президента США Дональда Трампа. Основные положения документа включают прекращение огня и обязательство сторон остановить территориальные наступления, возвращение на Украину всех «депортированных детей», полномасштабный обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности и финансирования восстановления, ускоренный путь вступления Украины в ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп давил на Зеленского, чтобы вынудить Украину отказаться от Донбасса.

