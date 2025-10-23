Генсек НАТО назвал первый шаг в мирном процессе по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Fox News.
По словам генсека Североатлантического альянса, прекращение огня должно стать первым шагом в мирном урегулировании конфликта.
Рютте добавил, что поддерживает идею президента США Дональда Трампа о полной остановке боевых действий.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что европейские представители намерены согласовать в Вашингтоне свой мирный план по Украине из 12 пунктов, они могут отправиться в США уже в ближайшие дни.
Выполнение плана будет контролироваться международным мирным советом под председательством президента США Дональда Трампа. Основные положения документа включают прекращение огня и обязательство сторон остановить территориальные наступления, возвращение на Украину всех «депортированных детей», полномасштабный обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности и финансирования восстановления, ускоренный путь вступления Украины в ЕС.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп давил на Зеленского, чтобы вынудить Украину отказаться от Донбасса.