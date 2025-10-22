На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейские представители поедут в США согласовывать мирный план по Украине

Bloomberg: представители ЕС хотят согласовать в США мирный план Брюсселя и Киева
Global Look Press

Европейские представители намерены согласовать в Вашингтоне свой мирный план по Украине из 12 пунктов, они могут отправиться в США уже в ближайшие дни. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Детали плана находятся на стадии окончательной доработки и могут измениться, попросив не называть их имени, поскольку обсуждение проходило в частном порядке. Любое предложение также должно быть одобрено Вашингтоном, и европейские официальные лица могут приехать в США на этой неделе», — говорится в сообщении издания.

Европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий.

Выполнение плана будет контролироваться международным мирным советом под председательством президента США Дональда Трампа. Основные положения документа включают прекращение огня и обязательство сторон остановить территориальные наступления, возвращение на Украину всех «депортированных детей», полномасштабный обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности и финансирования восстановления, ускоренный путь вступления Украины в ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп давил на Зеленского, чтобы вынудить Украину отказаться от Донбасса.

Переговоры о мире на Украине
