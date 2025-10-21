СМИ: Трамп давил на Зеленского, чтобы вынудить отказаться от Донбасса

Встреча президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским в пятницу была «напряженной и сложной». Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Высокопоставленный украинский чиновник заявил агентству, что Трамп в разговоре с Зеленским «оказывал давление на Украину, чтобы она отказалась от Донбасса». По мнению собеседника AFP, политика американского лидера в отношении украинского урегулирования «движется по кругу».

20 октября газета Financial Times писала, что Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: глава Белого дома, пишет FT, настаивал на передаче Москве всего Донбасса. Источники издания также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Газета The Wall Street Journal также сообщала, что президент Трамп на встрече с Зеленским отказался смотреть на карты поля боя, привезенные делегацией Украины. Глава Белого дома также подчеркнул, что его приоритетом является «прекращение войны».

Ранее Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk.