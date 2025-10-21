На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Трамп давил на Зеленского, чтобы вынудить отказаться от Донбасса

AFP: чиновник с Украины назвал напряженной и сложной встречу Зеленского и Трампа
true
true
true
close
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Встреча президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским в пятницу была «напряженной и сложной». Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Высокопоставленный украинский чиновник заявил агентству, что Трамп в разговоре с Зеленским «оказывал давление на Украину, чтобы она отказалась от Донбасса». По мнению собеседника AFP, политика американского лидера в отношении украинского урегулирования «движется по кругу».

20 октября газета Financial Times писала, что Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: глава Белого дома, пишет FT, настаивал на передаче Москве всего Донбасса. Источники издания также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Газета The Wall Street Journal также сообщала, что президент Трамп на встрече с Зеленским отказался смотреть на карты поля боя, привезенные делегацией Украины. Глава Белого дома также подчеркнул, что его приоритетом является «прекращение войны».

Ранее Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами