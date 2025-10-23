Ненависть латвийских властей к России объясняется стремлением взять реванш за разгром местных коллаборационистов советскими войсками. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление министерства иностранных дел Латвии о том, что страна не будет пропускать через свое воздушное пространство самолет с президентом России Владимиром Путиным.

«Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками», — написала Захарова.

22 октября в МИД Латвии заявили, что республика не предоставит разрешение самолету президента России Владимира Путина пролететь над страной на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште.

В этот же день бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько заявил, что польские летчики якобы могут «сбить» самолет, на котором Путин может полететь в Венгрию.

