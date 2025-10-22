На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик оценила угрозы Польши задержать самолет Путина

Исмагилова: Польша болезненно воспринимает диалог России и США
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Угрозы Польши задержать самолет президента РФ Владимира Путина на пути в Венгрию напоминают дипломатическую истерию. Об этом в беседе с изданием «Взгляд» заявила аналитик Кристина Исмагилова.

По ее словам, Польша болезненно воспринимает любые попытки диалога между Россией и США. Аналитик заявила, что основной задачей Варшавы является постоянно напоминать о российской угрозе и неизбежности конфронтации.

21 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента РФ могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Он напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в столице Венгрии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, даты саммита в Будапеште пока не определены.

Ранее в Госдуме выразили надежду, что Трамп сдержит слово.

