Польского политолога задержали, когда он осудил эскалацию конфликта на Украине

Польского политолога Янковского задержали после слов против помощи Украине
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польского политтехнолога Томаша Янковского задержали у него дома в Варшаве после публичных высказываний с осуждением эскалации конфликта на Украине. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети.

По словам Янковского, ранним утром в его квартиру явились пограничники.

«Меня достали из постели и в наручниках отвезли в автозаке в офис прокурора в Перемышле. Это случилось всего через десяток часов после митинга», — сообщил он.

Как рассказал соратник политтехнолога, задержание могло быть связано с намерением Янковского посетить международный форум в Москве. В результате ему запретили покидать территорию Польши в течение месяца.

Накануне польский суд санкционировал арест гражданина Украины, обвиняемого в якобы шпионаже в пользу России. 21-летний Данило Х. был задержан 16 октября в рамках совместной операции польских и румынских спецслужб. На следующий день ему предъявили обвинение в шпионаже, после чего суд избрал меру пресечения в виде трехмесячного ареста.

Ранее Польша направила войска на границы с Германией и Литвой.

