Президент Украины Владимир Зеленский не должен диктовать условия завершения конфликта с РФ Москве и Вашингтону, ему следует «заткнуться и слушать». Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Единственное, что мы можем сделать <...> сказать Зеленскому, чтобы он заткнулся и слушал. И это то, что он должен сделать. Нельзя позволять маленькой державе <...> нанести непоправимый ущерб поколениям украинцев», — высказался военный.

По его словам, у Вашингтона нет ресурсов для того, чтобы «доминировать над Россией» и в Восточной Европе. Кроме того, по его словам, масштабы экономического кризиса в РФ сильно преувеличивают на Западе.

22 октября Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, однако не на условиях передачи России еще не освобожденных ею территорий. При этом до этого он сообщал, что Киев и европейские страны готовятся подписать оборонное соглашение, которое будет содержать новые принципы сотрудничества.

Ранее Зеленский назвал план Трампа по Украине «хорошим компромиссом».