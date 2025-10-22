Зеленский назвал план Трампа по Украине «хорошим компромиссом»

Зеленский: план Трампа по заморозке конфликта стал бы хорошим компромиссом

План президента США Дональда Трампа по фактической заморозке конфликта на Украине является «хорошим компромиссом». С таким мнением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, передает телеканал Sky News.

«Зеленский заявил, что план Дональда Трампа по остановке Украины и России на нынешних линиях фронта является «хорошим компромиссом»», — говорится в сообщении телеканала.

Как напоминает Sky News, ранее Зеленский и его союзники из так называемой «коалиции желающих» в Европе заявили, что они «решительно поддерживают» позицию Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что РФ направила США закрытую дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной. Согласно полученной информации, в документе, известном как non-paper, Москва подтвердила свои прежние требования, включающие установление контроля над всей территорией Донбасса.

Ранее СМИ раскрыли неожиданный пункт плана ЕС и Украины по урегулированию конфликта.