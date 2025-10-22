На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал план Трампа по Украине «хорошим компромиссом»

Зеленский: план Трампа по заморозке конфликта стал бы хорошим компромиссом
true
true
true
close
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

План президента США Дональда Трампа по фактической заморозке конфликта на Украине является «хорошим компромиссом». С таким мнением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, передает телеканал Sky News.

«Зеленский заявил, что план Дональда Трампа по остановке Украины и России на нынешних линиях фронта является «хорошим компромиссом»», — говорится в сообщении телеканала.

Как напоминает Sky News, ранее Зеленский и его союзники из так называемой «коалиции желающих» в Европе заявили, что они «решительно поддерживают» позицию Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что РФ направила США закрытую дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной. Согласно полученной информации, в документе, известном как non-paper, Москва подтвердила свои прежние требования, включающие установление контроля над всей территорией Донбасса.

Ранее СМИ раскрыли неожиданный пункт плана ЕС и Украины по урегулированию конфликта.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами