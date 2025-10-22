Зеленский заявил, что готов начать переговоры по Украине

Зеленский: Украина готова к переговорам, но не к сдаче территорий

Украина готова к переговорам, однако не на условиях передачи России еще не освобожденных ею территорий. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает УНИАН.

«Украина готова к переговорам, но не на условиях сдачи незахваченных Россией территорий», — говорится в сообщении агентства.

При этом до этого Зеленский сообщал, что Украина и европейские страны готовятся подписать оборонное соглашение, которое будет содержать новые принципы сотрудничества.

На таком фоне во вторник, 21 октября, Владимир Зеленский вновь предложил начать мирный процесс с установления перемирия по текущей линии фронта с последующими переговорами. По его словам, нынешняя линия боевого соприкосновения может стать началом дипломатического процесса по урегулированию конфликта.

