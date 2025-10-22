На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол рассказал, когда состоится визит Путина в Иран

Посол Ирана Джалали: Путин не планирует посещать Тегеран в скором времени
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не планирует посещать Иран в ближайшие месяцы, его визит в Тегеран может состояться летом 2026 года в рамках Каспийского саммита. Об этом посол исламской республики в Москве Казем Джалали сообщил агентству SNN.

«В настоящее время планов по визиту господина Путина в Иран в ближайшие несколько месяцев нет», — сказал он.

По словам дипломата, поступало предложение о проведении следующего Каспийского саммита в Тегеране. Посол отметил, что в случае одобрения этого предложения, визит российского лидера в Иран состоится в июле-августе 2026 года.

В январе текущего года президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. 2 октября договор вступил в силу.

Ранее в Кремле заявили о динамичном развитии сотрудничества России и Ирана.

