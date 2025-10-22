Экс-премьер Грузии признал получение нелегальных доходов

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на допросе признал получение нелегальных доходов. Об этом заявил директор антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии Эмзар Гагнидзе, передает ТАСС.

«Сегодня <...> был допрошен бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который полностью сотрудничает со следствием и признал факт получения незаконных доходов на протяжении нескольких лет», — сказал он.

18 октября Гагнидзе заявил, что у бывших грузинских высокопоставленных чиновников, среди которых числится Гарибашвили, прошли обыски, в ходе которых были изъяты более $7 млн, 198 единиц драгоценных изделий и часов, дорогостоящих картин и документация.

Кроме того, МВД страны задержало 16 человек после протестов 4 октября в Тбилиси.

За свою политическую карьеру Гарибашвили дважды занимал пост премьер-министра Грузии — в 2013–2015 и в 2021–2024 годах. Также в разное время он занимал должности министра обороны и министра общественного порядка.

