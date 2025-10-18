Более $7 млн изъяли у бывших грузинских чиновников

В Грузии у бывших высокопоставленных чиновников изъяли более $7 млн

У бывших грузинских высокопоставленных чиновников, среди которых экс-премьер Ираклий Гарибашвили, прошли обыски, в ходе которых были изъяты более $7 млн, 198 единиц драгоценных изделий и часов, дорогостоящих картин и документация. Об этом заявил директор Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Эмзар Гагнидзе на брифинге, передает РИА Новости.

В следственных мероприятиях принимали участие около 230 сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время изъятые предметы изучаются.

Кроме того, будет установлено происхождение денежных средств, после чего будут спланированы дальнейшие следственно-оперативные действия и правовое реагирование в отношении соответствующих лиц, рассказал Гагнидзе.

17 октября в домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе и еще 8 лиц прошли обыски. Кроме того, МВД страны задержало еще 16 человек в связи с событиями, произошедшим 4 октября в Тбилиси.

