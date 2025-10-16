Главу ОБСЕ оштрафовали за посещение митинга в Тбилиси

В Грузии оштрафовали председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен. Об этом сообщает агентство IPN со ссылкой на МВД республики.

Валтонен оштрафована за участие в митинге у здания парламента Грузии 14 октября. Штраф за нарушение составляет 5 тысяч лари (около 145,9 тысячи рублей).

Пресс-служба грузинского правительства сообщила 15 октября, что грузинский премьер отменил встречу с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Финляндии в связи с ее присутствием на акции протеста, прошедшей 14 октября в Тбилиси.

Позже пресс-служба финского МИД сообщила РИА Новости, что Кобахидзе не отменял встречу с Валтонен, а Хельсинки сами сделали это 14 октября «из-за плотного графика министра».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что МИД Финляндии распространил ложь. Он заявил, что встречу отменили из-за того, что в ходе рабочего визита в Грузию глава МИД Финляндии пришла на акцию протеста у парламента республики в Тбилиси, где встретилась с митингующими.

Ранее в Грузии назвали флаг ЕС «символом террора».