Рогов сообщил об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области

Рогов: ВС РФ ударили по заводу по сборке ракет «Нептун» в Павлограде

Российские силы нанесли удар по производственным мощностям Южного машиностроительного завода в Павлограде, где осуществлялась сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Согласно полученной оперативной информации, подтвержденной на местах, поражена производственная площадка Южного машиностроительного завода имени Макарова. Речь идет о Павлоградском механическом заводе, входящем в структуру «Южмаша», — сообщил Рогов.

По его словам, в результате удара полностью уничтожены три производственных корпуса предприятия, что привело к срыву цикла производства ракет.

Днем 21 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие ударили по подземным цехам по производству боеприпасов в Днепропетровской области.

Ранее советник Владимира Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам.