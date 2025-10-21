На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рогов сообщил об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области

Рогов: ВС РФ ударили по заводу по сборке ракет «Нептун» в Павлограде
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российские силы нанесли удар по производственным мощностям Южного машиностроительного завода в Павлограде, где осуществлялась сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Согласно полученной оперативной информации, подтвержденной на местах, поражена производственная площадка Южного машиностроительного завода имени Макарова. Речь идет о Павлоградском механическом заводе, входящем в структуру «Южмаша», — сообщил Рогов.

По его словам, в результате удара полностью уничтожены три производственных корпуса предприятия, что привело к срыву цикла производства ракет.

Днем 21 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие ударили по подземным цехам по производству боеприпасов в Днепропетровской области.

Ранее советник Владимира Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами