Стало известно о массированной атаке «Геранями» и «Кинжалами» на объекты ВПК Украины

SHOT: ВС России ночью нанесли массированный удар по военным объектам Украины
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российские военные ночью нанесли массированный удар по военным объектам Украины с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом пишет Life со ссылкой Telegram-канал SHOT.

«Сообщается о повреждении подстанции в Измаиле, в городе перебои с электричеством. Повреждена портовая инфраструктура», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, взрывы произошли в Днепропетровске и в Днепродзержинске, где целью удара могла быть теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, местные паблики сообщали о возгораниях на территории города в результате атаки.

По предварительным данным, поражение было нанесено ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков. Удар также пришелся по Днепрогэс. В Полтавской области оказались повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности.

До этого украинский Telegram-канал «Политика Страны» подтвердил, что в Киеве и ряде городов Украины прогремели взрывы.

20 октября сообщалось о мощных взрывах в Одессе и ряде районов Одесской области в результате ударов по инфраструктурным и промышленным объектам. Также они произошли в Днепропетровской и Черниговской областях.

Ранее Рогов сообщил об ударе по заводу в Днепропетровской области.

СВО: последние новости
