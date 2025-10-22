На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Великобритания назначила новым послом на Украине Нила Кромптона

Великобритания назначила новым послом на Украине бывшего посла в Эр-Рияде Кромптона
true
true
true
close
Frank Augstein/AP

Великобритания назначила бывшего посла в Эр-Рияде Нила Кромптона новым послом на Украине вместо дипломата Мартина Харриса. Об этом сообщили в британском МИД.

С 2020 по 2025 год Кромптон был послом Великобритании в Саудовской Аравии. До этого он служил в различных департаментах МИД.

«Кромптон назначен послом Его Величества на Украине, сменив на этом посту Мартина Харриса, который переходит на другую дипломатическую службу», — сообщили в ведомстве.

Великобритания продолжает поддерживать Украину, в том числе поставкой вооружений. При этом бывший глава Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что Киев обречен на провал в вооруженном конфликте с Москвой. Он также высказался об идее разместить на Украине войска стран — членов Североатлантического альянса. Он назвал такое развитие событий неприемлемым.

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «волшебной пилюли» и «волшебного оружия», которые позволили бы Украине изменить ситуацию на фронте, по-прежнему нет. Как сказал представитель Кремля, в данный момент ни одно оружие не способно кардинально поменять течение событий на передовой.

Ранее премьер Великобритании предложил начать готовить мирное соглашение по Украине.

