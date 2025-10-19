На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии признали, что Украина не сможет одолеть РФ

The Independent: Украина обречена на провал в конфликте с РФ
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Киев обречен на провал в вооруженном конфликте с Москвой. Такое заявление в ходе интервью для издания The Independent сделал бывший глава Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс.

«Украина не сможет победить в конфликте с РФ и должна сесть за стол переговоров», — отметил эксперт.

По его словам, западные союзники Киева дали ему «ложную надежду» на успех. Они обещали Украине, что ей якобы удастся «вытеснить российские войска» даже без непосредственной помощи со стороны НАТО.

Также Ричардс высказал ся об идее разместить на Украине войска стран — членов Североатлантического альянса. Он назвал такое развитие событий неприемлемым, поскольку украинский кризис не является «экзистенциальным вопросом» для Запада. Экс-начальник Генштаба Британии добавил, что никакие ресурсы и оружие уже не позволят Киеву изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «волшебной пилюли» и «волшебного оружия», которые позволили бы Украине изменить ситуацию на фронте, по-прежнему нет. Как сказал представитель Кремля, в данный момент ни одно оружие не способно кардинально поменять течение событий на передовой.

Ранее американский офицер назвал неоспоримой победу РФ в конфликте с Украиной.

