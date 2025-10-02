На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле отреагировали на заявления США о возможности ударов вглубь РФ

Песков: Кремль заметил заявления чиновников из США о возможных ударах вглубь РФ
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Москва заметила заявления американских чиновников о возможности ударов вглубь российской территории. Об этом в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, запись которого опубликована в его Telegram-канале, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замеченным в Москве. Мы его заметили, и случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватного ответа с <...> российской стороны», — сказал представитель Кремля.

В то же время он обратил внимание, что «волшебной пилюли» и «волшебного оружия», которые позволили бы Киеву изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, по-прежнему нет. По словам Пескова, в данный момент ни одно оружие не способно кардинально поменять течение событий на фронте.

26 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации и в Киеве сообщила, что президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Позже специальный посланник хозяина Белого дома Кит Келлог рассказал, что Вашингтон не запрещает Киеву наносить удары вглубь российской территории.

Ранее в Государственной думе РФ назвали странным заявление США о разрешении Украине наносить удары вглубь российской территории.

