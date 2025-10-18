Премьер Великобритании предложил начать готовить мирное соглашение по Украине

Премьер Великобритании предложил Соединенным Штатам подготовить проект мирного договора по Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Во время телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил сотрудничать с США в разработке мирного соглашения для Украины в соответствии с планом Трампа из 20 пунктов для сектора Газа», — говорится в сообщении издания.

Стармер поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также побеседовал с европейскими лидерами и генсекретарем НАТО Марком Рютте о мерах поддержки Киева.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

