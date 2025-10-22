Венгрия может начать использовать американское топливо на своих АЭС

Сийярто: Венгрия обсудит с американской Westinghouse поставки их топлива для АЭС

Венгрия приступает к переговорному процессу с американской энергетической компанией Westinghouse с целью дальнейшего использования их топлива на венгерских атомных электростанциях (АЭС) наряду с российским. Об этом сообщил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Глава венгерского МИД подчеркнул, инициатива направлена на увеличение ядерной мощности, для чего требуется большое количество топлива.

»... сохраняя отношения с российскими поставщиками, мы начинаем переговоры о том, сможет ли ядерное топливо из США в будущем тоже способствовать увеличению производства электроэнергии на венгерских АЭС», — сказал он по итогам встречи с руководством ядерной энергокомпании.

До этого Сийярто заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) на заседании в Люксембурге квалифицированным большинством поддержали предложение по отказу от российского газа с 2027 года, несмотря на протест Будапешта.

По его словам, Евросоюз при этом не предлагает странам-участницам гарантий при отказе от газа российского производства. Министр отметил, что в случае принудительного отказа Венгрии и Словакии грозят штрафы за нарушение долгосрочных контрактов с Россией.

