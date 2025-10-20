На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сийярто заявил об отсутствии гарантий от ЕС при отказе от российского газа

Сийярто: ЕС не предлагает странам гарантий при отказе от газа РФ
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) на заседании в Люксембурге квалифицированным большинством поддержали предложение по отказу от российского газа с 2027 года, несмотря на протест Будапешта. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Уточняется, что теперь последуют трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Европарламентом. После этого предложение по отказу от газа из России вернут совету ЕС для окончательного утверждения.

«Что касается якобы особых гарантий для стран, не имеющих выхода к морю, то в этом предложении их нет и в помине. Так что царящая атмосфера и дух, в котором было составлено это предложение, полностью лишены какой-либо солидарности и внимания к географии», — подчеркнул Сийярто.

При этом министр отметил, что в случае принудительного отказа Венгрии и Словакии грозят штрафы за нарушение долгосрочных контрактов с Россией.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что потери европейских стран из-за отказа от российского газа уже превышают €1,3 трлн.

16 октября президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Российская энергетическая неделя» сообщил о снижении спроса на газ в Европе ниже уровня 2019 года. По его словам, это связано с падением уровня промышленного производства.

Ранее Венгрия отвергла план ускоренного отказа от нефти и газа из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами