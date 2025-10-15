На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии назвали ожидаемый объем поставок российской нефти в страну

Сийярто: РФ в 2025 году поставит в Венгрию 5-5,5 млн тонн нефти
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2025), что по итогам 2025 года поставки нефти из РФ в его страну составят около 5-5,5 млн тонн. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам дипломата, в Венгрию уже поступило 3,6 млн тонн российской нефти. Сийярто отметил, что в следующем году объем импорта нефти из России сохранится на уровне текущего года — около 5–5,5 млн тонн, что соответствует условиям действующего контракта.

Министр также заявил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» являются необходимыми для Венгрии.

23 сентября президент США Дональд Трамп на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что рассчитывает на отказ Венгрии от дальнейших закупок российской нефти.

Спустя три дня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что Венгрия является суверенной страной и вправе самостоятельно принимать те или иные решения. 1 октября премьер-министр республики рассказал, что поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии первостепенное значение и альтернативы российскому топливу отсутствуют.

Ранее в Евросоюзе захотели ввести пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию.

