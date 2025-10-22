На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Европа 23 октября введет новый пакет санкций против России

Bloomberg: ЕС 23 октября одобрит санкции против РФ, включая запрет на импорт СПГ
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Европа 23 октября одобрит введение нового пакета санкций против России, который включает стратегию по отказу от российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Bloomberg.

«Ожидается, что лидеры Евросоюза дадут добро на 19-й пакет санкций против России на саммите в четверг после того, как Словакия сняла свои возражения», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Будапешт не станет блокировать 19-й пакет санкций Европейского союза в отношении России, поскольку добилась удаления из него мер, которые шли вразрез с ее интересами.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами