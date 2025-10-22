СМИ: Европа 23 октября введет новый пакет санкций против России

Европа 23 октября одобрит введение нового пакета санкций против России, который включает стратегию по отказу от российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Bloomberg.

«Ожидается, что лидеры Евросоюза дадут добро на 19-й пакет санкций против России на саммите в четверг после того, как Словакия сняла свои возражения», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Будапешт не станет блокировать 19-й пакет санкций Европейского союза в отношении России, поскольку добилась удаления из него мер, которые шли вразрез с ее интересами.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.